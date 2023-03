Naufragio Crotone | il mare restituisce i corpi di due bambini

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... stanzaselvaggia : Ester Mieli, senatrice di Fratelli d’Italia, ritiene che Elly Schlein, andata a Crotone per rendere omaggio alle vi… - welikeduel : Il naufragio di Crotone al centro del reportage di Diego Bianchi in onda questa sera a #propagandalive. Ci vediam… - LaStampa : Naufragio a Crotone, Giannini: 'Strage di Stato? Ne sono convinto' - Valenti07388668 : RT @LaStampa: Naufragio a Crotone, Giannini: 'Strage di Stato? Ne sono convinto' - SusannaCriccom2 : RT @siriomerenda: Giorgia #Meloni parla del naufragio di Crotone...dopo una settimana di silenzio...non assumendosi nessuna responsabilità… -

"Chiediamo giustizia per i familiari delle vittime e i superstiti deldi Steccato di Cutro. Urge una politica comune europea di soccorso, accoglienza e asilo": ...alla Prefettura di...Trovato senza vita un altro bambino rimasto vittima deldi Cutro , avvenuto domenica scorsa. È stato individuato sulla spiaggia di Botricello , a ...settimane - spiega la prefettura di...Salgono a 70 le vittime accertate. Per i superstiti incidente probatorio. La lettera del sindaco dialla premier: 'Qui è mancato il governo'. Meloni su Facebook: 'Prego per le ...

Naufragio migranti, il sindaco di Crotone scrive a Giorgia Meloni: "Qui è mancato il governo, è mancata lei" TGCOM

Giorgia Meloni fa sapere, in merito al naufragio dei migranti al largo delle coste di Cutro, che Frontex non ha lanciato nessun allarme ...La premier Giorgia Meloni ha dichiarato di valutare di fare il prossimo Cdm a Cutro: "Non è vero che non abbiamo voluto salvare i migranti" ...