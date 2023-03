Naufragio a Cutro, trovata la 70esima vittima: è un bambino sui 12 anni (Di sabato 4 marzo 2023) Trovato senza vita un altro bambino rimasto vittima del Naufragio di Cutro, avvenuto domenica scorsa. È stato individuato sulla spiaggia di Botricello, a circa una decina di chilometri da quello in cui è naufragato il barcone intero con i migranti a bordo. Secondo le prime ricostruzioni, il piccolo dovrebbe avere tra i 12 e i 13 anni e aggrava il bilancio delle vittime che sale così a 70 morti accertati, di cui 16 minorenni. Nella mattinata di oggi, 4 marzo, era stato trovato un altro bimbo dai vigili del fuoco in mare. Di quest’ultimo si sa che aveva non più di 3 anni. Ad oggi sono 56 le vittime riconosciute dai parenti, che stanno richiedendo il rimpatrio delle salme per seppellirle nei loro Paesi di origine, tra cui Pakistan, Tunisia, Siria e Palestina. Le ricerche coordinate dalla ... Leggi su open.online (Di sabato 4 marzo 2023) Trovato senza vita un altrorimastodeldi, avvenuto domenica scorsa. È stato individuato sulla spiaggia di Botricello, a circa una decina di chilometri da quello in cui è naufragato il barcone intero con i migranti a bordo. Secondo le prime ricostruzioni, il piccolo dovrebbe avere tra i 12 e i 13e aggrava il bilancio delle vittime che sale così a 70 morti accertati, di cui 16 minorenni. Nella mattinata di oggi, 4 marzo, era stato trovato un altro bimbo dai vigili del fuoco in mare. Di quest’ultimo si sa che aveva non più di 3. Ad oggi sono 56 le vittime riconosciute dai parenti, che stanno richiedendo il rimpatrio delle salme per seppellirle nei loro Paesi di origine, tra cui Pakistan, Tunisia, Siria e Palestina. Le ricerche coordinate dalla ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LaStampa : L'idea di Elena Stancanelli lanciata su La Stampa per manifestare contro le politiche migratorie del governo e rico… - Avvenire_Nei : #Naufragio di migranti. Domenica alle 15 #ViaCrucis sulla spiaggia di #Cutro - Quirinale : #Crotone: Il Presidente #Mattarella ha reso omaggio alle vittime del naufragio avvenuto sulle coste di Steccato di… - BucetiPaola : RT @GiancarloDeRisi: Giorgia Meloni sul naufragio di Cutro: 'Ma davvero si pensa che non abbiamo voluto salvarli?' Perché 'la situazione è… - Nipelle1 : RT @Sydwerehere: “Nessuno ci ha detto che c’era il rischio di un naufragio” Da Meloni in giù è la nuova risposta di regime su Cutro Non bas… -