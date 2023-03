Naufragio a Crotone, il pescatore tra i primi a prestare i soccorsi non si dà pace: “Ho promesso a una madre di trovarle il figlio” (Di sabato 4 marzo 2023) Vincenzo Luciano fa il pescatore. È stato tra i primi ad arrivare sulla spiaggia di Cutro dopo il drammatico Naufragio. Da domenica scorsa non si dà pace. Anche oggi e anche in queste ultime ore in cui sta tornando il maltempo, sta facendo avanti e indietro col suo fuoristrada lungo la spiaggia che ha restituito negli ultimi giorni i corpi dei migranti annegati. “Ieri – spiega a Local Team Vincenzo – è venuta una mamma che in tedesco mi chiedeva se potessi trovargli il figlio. Ha saputo che sono stato tra i primi soccorritori. Per favore, mi diceva, trovami anche l’altro figlio morto. Vorrei darle almeno la possibilità di andare a piangere. È una promessa che le ho fatto” spiega il pescatore, che da domenica racconta di non riuscire più a dormire, con ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 4 marzo 2023) Vincenzo Luciano fa il. È stato tra iad arrivare sulla spiaggia di Cutro dopo il drammatico. Da domenica scorsa non si dà. Anche oggi e anche in queste ultime ore in cui sta tornando il maltempo, sta facendo avanti e indietro col suo fuoristrada lungo la spiaggia che ha restituito negli ultimi giorni i corpi dei migranti annegati. “Ieri – spiega a Local Team Vincenzo – è venuta una mamma che in tedesco mi chiedeva se potessi trovargli il. Ha saputo che sono stato tra isoccorritori. Per favore, mi diceva, trovami anche l’altromorto. Vorrei darle almeno la possibilità di andare a piangere. È una promessa che le ho fatto” spiega il, che da domenica racconta di non riuscire più a dormire, con ...

