Nato, oltre 200mila soldati russi morti o feriti in Ucraina (Di sabato 4 marzo 2023) Sono oltre 200.000 i soldati russi morti o feriti dall'inizio dell'invasione dell'Ucraina il 24 febbraio 2022: lo ha detto il Comandante supremo delle forze alleate della Nato in Europa, il generale ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 4 marzo 2023) Sono200.000 idall'inizio dell'invasione dell'il 24 febbraio 2022: lo ha detto il Comandante supremo delle forze alleate dellain Europa, il generale ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... iconanews : Nato, oltre 200mila soldati russi morti o feriti in Ucraina - GiorgioAntonel1 : RT @ErmannoKilgore: Nato: «Oltre 200 mila soldati russi uccisi o feriti dall'inizio della guerra» Non si capisce perché si preoccupano dei… - News24_it : Nato, oltre 200mila soldati russi morti o feriti in Ucraina - ErmannoKilgore : Nato: «Oltre 200 mila soldati russi uccisi o feriti dall'inizio della guerra» Non si capisce perché si preoccupano… - PatriziaTinello : @NATO #sietedeipazzisanguinari oltre ad #essere?? -