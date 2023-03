Nato, oltre 200mila i militari russi morti o feriti nella guerra (Di sabato 4 marzo 2023) Secondo la Nato sono un numero superiore alle 200.000 unità i militari russi morti o feriti nella guerra iniziata con l'invasione dell'Ucraina il 24 febbraio 2022. A dichiarlo è stato il Comandante supremo delle forze alleate della Nato in Europa, il generale statunitense Christopher Cavoli. La notizia è stata riportata dal settimanale tedesco Der Spiegel. Secondo il conto della Nato, nel primo anno di guerra sono stati oltre 1.800 ufficiali russi sono stati uccisi o feriti e Mosca ha perso più di 2.000 carri armati. Secondo Kiev, dall'inizio della guerra la russia ha perso 152.190 soldati, di cui 820 ieri. Leggi su panorama (Di sabato 4 marzo 2023) Secondo lasono un numero superiore alle 200.000 unità iiniziata con l'invasione dell'Ucraina il 24 febbraio 2022. A dichiarlo è stato il Comandante supremo delle forze alleate dellain Europa, il generale statunitense Christopher Cavoli. La notizia è stata riportata dal settimanale tedesco Der Spiegel. Secondo il conto della, nel primo anno disono stati1.800 ufficialisono stati uccisi oe Mosca ha perso più di 2.000 carri armati. Secondo Kiev, dall'inizio dellalaa ha perso 152.190 soldati, di cui 820 ieri.

