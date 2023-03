Natalia Paragoni e Andrea Zelletta avranno una figlia femmina | la scoperta a Verissimo

(Di sabato 4 marzo 2023)una. I due non ne erano a conoscenza fino ad oggi, lo hanno scoperto durante la puntata didove erano ospiti per parlare della loro storia d’amore.unaI due futuri genitori si sono commossi quando il maxi ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MedInfinityIT : Natalia Paragoni e Andrea Zelletta scoprono il sesso del loro primo figlio a #Verissimo ?? - MOODESTANCA : RT @ilbreano: Andrea Zelletta e Natalia Paragoni aspettano una bambina ??????#Verissimo - soufflegirlpond : RT @VicolodelleNews: Andrea Zelletta e Natalia Paragoni hanno scoperto a #verissimo che aspettano una bambina ?? #gfvip #uominedonne https:/… - VicolodelleNews : Andrea Zelletta e Natalia Paragoni hanno scoperto a #verissimo che aspettano una bambina ?? #gfvip #uominedonne - soufflegirlpond : RT @ilbreano: Andrea Zelletta e Natalia Paragoni aspettano una bambina ??????#Verissimo -

è una modella nota per aver partecipato al dating show italiano Uomini e Donne dal 2010 al 2019 e per ...Andrea Zelletta è un modello, ex concorrente del Grande Fratello e finalista di Uomini e Donne. È originario di Taranto ed è ...Spazio poi all'intervista doppia die Andrea Zelletta che da poche settimane hanno ufficializzato la nascita del loro primo figlio. Una gioia incredibile per la coppia che è ...

Natalia Paragoni, i maltrattamenti, l'aborto e la gravidanza: età, vita privata e carriera. Chi è la compagna ilmessaggero.it

Natalia Paragoni e Andrea Zelletta: "Tutta la felicità di diventare genitori" Metti mi piace su Facebook per vedere notizie simili Fornisci una valutazione generale del sito: ...Nel prossimo episodio di Verissimo, Silvia Toffanin intervisterà Natalia Paragoni e il suo compagno Andrea Zelletta, attualmente in dolce attesa del loro primo figlio. La coppia parlerà della loro gra ...