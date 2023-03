NASCAR Cup Series | Elliott salta Las Vegas per un infortunio ad una gamba

Leggi su oasport

(Di sabato 4 marzo 2023) Chasenon correrà la tappa di LasdellaCup. Il georgiano è stato costretto a rinunciare al terzo evento del 2023 in seguito ad unallasinistra dopo una caduta con lo snowboard in Colorado. Non ci sono altre informazioni in merito al campione 2020 che aveva concluso in 38a posizione la Daytona 500 ed al secondo posto la sfida di settimana scorsa in California a Fontana. Hendrick Motorspors ha convocato Josh Berry per la guidare la Chevy #9 dell’Hendrick Motorsport. Il 32enne nativo di Hendersonville (Tennessee) vanta cinque acuti nellaXfinity, campionato in cui gareggia full-time con JR Motorsports. Una nota ufficiale rilasciata da Rick Hendrick, boss del team, ha affermato: “La salute di ...