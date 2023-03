Vai agli ultimi Twett sull'argomento... politicacronaca : L’incontro tra Schlein e Bonaccini. Ma lei non gli offre la presidenza. La nuova leader penserebbe a Nardella e Pic… -

"Giudico molto positivo l'tra Schlein e Bonaccini di ieri e la disponibilità di entrambi a lavorare insieme perché ... Lo ha detto il sindaco di Firenze Dario, intervenendo a 'Sabato ...Ieri, c'è stato addirittura untra i due, a Bologna, nella federazione provinciale del ... Come presidente del partito, scartata l'ipotesi Dario, potrebbe spuntare Pina Picierno, ...In pole Picierno e. Serracchiani potrebbe restare alla presidenza della Camera. Un primo ... L'avviene in un giorno amaro, quello in cui il Pd romano e nazionale piomba improvvisamente ...

Nardella,incontro Schlein-Bonaccini positivo,allargare il Pd Agenzia ANSA

"Giudico molto positivo l'incontro tra Schlein e Bonaccini di ieri e la disponibilità di entrambi a lavorare insieme perché così fa una grande organizzazione politica. (ANSA) ...Allo sconfitto non arriva la proposta di fare il presidente, la segretaria teme la “diarchia” e chiede rinnovamento anche alla minoranza. In pole Picierno e Nardella. Serracchiani potrebbe restare all ...