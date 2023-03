Napoli, Spalletti: «Lazio difesa bene, noi oggi con poca qualità» (Di sabato 4 marzo 2023) Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ha parlato dopo la sconfitta casalinga contro la Lazio: le sue dichiarazioni Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ha parlato a Dazn dopo il ko con la Lazio. Napoli MENO QUALITATIVO – «E’ la sintesi di tutto. Abbiamo palleggiato in maniera più sporca, forzando le uscite laterali dove loro ci lasciavano la possibilità di linee di gioco. Ma dopo averlo fatto 3 o 4 volte c’era la possibilità di andare in mezzo, invece siamo stati poco pazienti». TENTATIVI – «Abbiamo tentato di rifare le stesse cose con più qualità. Abbiamo chiamato i centrocampisti intorno al centrale che si liberava per chiamare palla, da lì si poteva poi andare a giocare nella trequarti. Nella ripresa ci è riuscito meglio, la ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 4 marzo 2023) Luciano, allenatore del, ha parlato dopo la sconfitta casalinga contro la: le sue dichiarazioni Luciano, allenatore del, ha parlato a Dazn dopo il ko con laMENO QUALITATIVO – «E’ la sintesi di tutto. Abbiamo palleggiato in maniera più sporca, forzando le uscite laterali dove loro ci lasciavano la possibilità di linee di gioco. Ma dopo averlo fatto 3 o 4 volte c’era la possibilità di andare in mezzo, invece siamo stati poco pazienti». TENTATIVI – «Abbiamo tentato di rifare le stesse cose con più. Abbiamo chiamato i centrocampisti intorno al centrale che si liberava per chiamare palla, da lì si poteva poi andare a giocare nella trequarti. Nella ripresa ci è riuscito meglio, la ...

