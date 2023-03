Napoli, Spalletti: "I ragazzi sono dispiaciutissimi, abbiamo trovato una Lazio precisa" (Di sabato 4 marzo 2023) Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta contro la Lazio, ecco le sue dichiarazioni: "abbiamo trovato una Lazio molto precisa. Soprattutto negli esterni. Quando abbiamo fatto delle giocate non siamo stati bravi a centrare la porta. Da destra a sinistra abbiamo mantenuto la giusta pazienza, per guadagnare campo, magari per linee esterne ma comunque per proporre gioco. Dovevamo scalare sul mediano. Una volta ci va la mezz'ala, una volta il mediano. Quando ce l'abbiamo fatta a trovare il varco abbiamo riportato palla dietro. Meglio nel secondo tempo. C'e' stata qualche complicazione, molto per meriti della Lazio e poco per demeriti ... Leggi su terzotemponapoli (Di sabato 4 marzo 2023) Luciano, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta contro la, ecco le sue dichiarazioni: "unamolto. Soprattutto negli esterni. Quandofatto delle giocate non siamo stati bravi a centrare la porta. Da destra a sinistramantenuto la giusta pazienza, per guadagnare campo, magari per linee esterne ma comunque per proporre gioco. Dovevamo scalare sul mediano. Una volta ci va la mezz'ala, una volta il mediano. Quando ce l'fatta a trovare il varcoriportato palla dietro. Meglio nel secondo tempo. C'e' stata qualche complicazione, molto per meriti dellae poco per demeriti ...

