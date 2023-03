Napoli, Spalletti: 'Gara storta, ma non ho visto presunzione' (Di sabato 4 marzo 2023) Luciano Spalletti, tecnico del Napoli, ha parlato ai microfoni di Dazn dopo la sconfitta del Maradona contro la Lazio: "Abbiamo palleggiato... Leggi su calciomercato (Di sabato 4 marzo 2023) Luciano, tecnico del, ha parlato ai microfoni di Dazn dopo la sconfitta del Maradona contro la Lazio: "Abbiamo palleggiato...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : +++Luciano #Spalletti: '#InterJuventus del 2018 ha influito sulle possibilità del #Napoli di conquistare quello scu… - ZZiliani : Ai minuti 81 e 82, senza #MarioRui espulso, il #Napoli ha tenuto palla per due minuti, forse più, sfiorando il 3-0.… - ZZiliani : Buona squadra l’Eintracht, ma stasera col #Napoli è andata a scuola di calcio: e il rosso a Kolo Muani non c’entra.… - laziopress : Napoli-Lazio, Spalletti nel post: “Palleggiato nella maniera più sporca di sempre. Loro me la aspettavo così”… - Gazzetta_it : Spalletti: 'Serata storta, un dispiacere. Meno qualità del solito, ingenui sul gol' #NapoliLazio -