(Di sabato 4 marzo 2023) (Adnkronos) – Duee 4 feriti, tra cui una ragazza in pericolo di vita. E’ il tragico bilancio di un incidente stradale che ha coinvolto 5questa mattina sulla Strada statale 162 “del Centro Direzionale” in direzione Cercola, nel Napoletano. A bordo di una delle, una Fiat 500, viaggiavano l’autista, una ragazza attualmente ricoverata in prognosi riservata e in pericolo di vita all’ospedale Monaldi, e la passeggera 30enne, deceduta sul colpo; in un’altra, una Citroen C4, viaggiava un 27enne, deceduto all’Ospedale del Mare. In altre treviaggiavano i soli autisti, ricoverati al Secondo Policlinico di, non in pericolo di vita. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Carabinieri della compagnia di Castello di Cisterna, che insieme ai militari della ...

Napoli, scontro tra 5 auto in provincia: 2 morti Entilocali-online

Due ragazzi di 27 e 30 anni sono morti in un incidente stradale avvenuto all'alba sulla statale 162 tra Cercola e Santa Anastasia, in provincia di Napoli, che ...Napoli, 4 mar. (LaPresse) - Due ragazzi di 27 e 30 anni sono morti in un incidente stradale avvenuto all'alba sulla statale 162 tra Cercola e Santa Anastasia, ...