Napoli | sangue trai vicoli dei baretti | 22enne accoltellato dopo rissa

(Di sabato 4 marzo 2023) Ennesimo weekend di, in particolare nella zona di Chiaia adove nella nottata appena trascorsa unè statonella zona lombare. I fatti sono accaduti in vicoletto Belledonne, zona della movida napoletana. La vittima è stata portata al Pronto Soccorso L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... rosad24 : RT @gennaronapoli19: ???? Non eravamo più abituati... Adesso calma e sangue freddo, testa alla prossima!Sempre Forza ?? Napoli 1926. ?????????????????… - wtunicorn : voglio napoli atalanta ora voglio il sangue agli occhi voglio tutto - corrmezzogiorno : #Napoli Napoli, sangue sulla movida di Chiaia: 22enne accoltellato a vicoletto Belledonne - gennaronapoli19 : ???? Non eravamo più abituati... Adesso calma e sangue freddo, testa alla prossima!Sempre Forza ?? Napoli 1926. ????????????… - zaccavgni : riassunto napoli lazio: sangue dal naso -

'Sì, una questione di. Sa, noi siamo originari dei Castelli romani e non potrò mai ... Sono e rimango juventino ma amo il calcio giocato con passione e professionalità e vedere ildi oggi ...Nei suoi vasi scorrevanapoletano paterno e creolo materno. Il nonno scappò dopo la Rivoluzione e venne adove divenne un banchiere importante. Ancora oggi a piazza del Gesù esiste il ......e Probabili Formazioni della 25esima giornata di Serie ANapoli - Lazio venerdì ore 20.45(4 -... Soriano anche FLOP: Aina non ha il bonus nelRISCHIATUTTO: Seck può far male

Jan Fabre, due opere permanenti per Napoli: «Una città che ho nel ... Capri Press

La vittima dell’aggressione è un giovane, è stato soccorso e ricoverato all’ospedale Pellegrini ma non è in pericolo di vita. I carabinieri indagano sull’episodio ...NAPOLI - Questa notte verso le 4 i Carabinieri della compagnia Napoli Centro sono intervenuti a vicoletto belledonne a Chiaia per una persona ferita.