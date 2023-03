Napoli | Osimhen discorso alla squadra Zielinski svela il retroscena dello spogliatoio

Leggi su napolipiu

(Di sabato 4 marzo 2023) Victordopo la sconfitta contro la Lazio, ha parlato. Lodelresta sereno e compatto. Ilsubisce la sua prima sconfitta in casa contro la Lazio, interrompendo la striscia di otto vittorie consecutive.non riesce a segnare per la nona partita consecutiva. Ladi Spalletti non è stata brillante come al solito, permettendoLazio dell’ex Sarri di vincere la partita con un gol di Vecino. Nonostante la delusione per la sconfitta, i calciatori delhanno ricevuto applausi e incoraggiamenti dal pubblico di casa, dimostrando la grande maturità della tifoseria partenopea. Ilnon perdeva in casa da quasi un anno, ossia dal 10 aprile ...