Napoli, non la sconfitta: per Spalletti la notizia peggiore è un’altra (Di sabato 4 marzo 2023) La SSC Napoli è uscita sconfitta dallo Stadio Diego Armando Maradona, la prima volta in questo campionato di Serie A. Gli uomini di Luciano Spalletti sono rimasti imbrigliati nel catenaccio effettuato da Maurizio Sarri, il quale ha sfruttato il gol di un suo fedelissimo per portare a casa tre punti fondamentali per la lotta alla L'articolo Leggi su dailynews24 (Di sabato 4 marzo 2023) La SSCè uscitadallo Stadio Diego Armando Maradona, la prima volta in questo campionato di Serie A. Gli uomini di Lucianosono rimasti imbrigliati nel catenaccio effettuato da Maurizio Sarri, il quale ha sfruttato il gol di un suo fedelissimo per portare a casa tre punti fondamentali per la lotta alla L'articolo

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #Napoli, l'agente di #Kvaratskhelia annuncia: 'Non giocherà mai in nessuna altra squadra italiana' E ancora: 'Qui g… - DiegoDeLucaTwit : E anche questo loro tormentone ce lo siamo tolti dalle scatole. Assolto. La differenza è qui: una condanna avrebbe… - GA7_Official : Da quando seguo il calcio, a Napoli sono passati tanti “Re proclamati dal Popolo”: Lavezzi, Hamsik, Cavani, Higuaín… - godot_gio : @Fav10M @pisto_gol Guardando la partita di stasera mi sono vergognato di come gioca male la Roma. Contro il Napoli… - FedericoDav_SSL : @vestitidiodio da tifoso del napoli abbonato in curva b dai tempi di Lavezzi dico che hai ragione, ci sta un passo… -