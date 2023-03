Napoli, neonato ha una crisi respiratoria: i parenti del piccolo aggrediscono il ginecologo con un tirapugni (Di sabato 4 marzo 2023) Ennesima aggressione ai danni di un’operatore sanitario. Un ginecologo è stata aggredito e ferito alla testa, colpito forse con un tirapugni, dal parente di un neonato che qualche ora prima aveva avuto una crisi respiratoria. È accaduto oggi, sabato 4 marzo a Napoli dove – riporta Ansa – l’aggressore avrebbe aspettato che il medico uscisse dalla Clinica Ostetrica dell’università Luigi Vanvitelli di Napoli, prima di passare all’azione. Sul posto è stata chiamata la polizia che al momento non ha riferito quale provvedimento sia stato preso nei confronti dell’uomo. Secondo la ricostruzione di Nessuno tocchi Ippocrate, il gruppo Facebook che si occupa di denunciare le aggressioni agli operatori sanitari, il ginecologo – si legge nel post «è aggredito con ... Leggi su open.online (Di sabato 4 marzo 2023) Ennesima aggressione ai danni di un’operatore sanitario. Unè stata aggredito e ferito alla testa, colpito forse con un, dal parente di unche qualche ora prima aveva avuto una. È accaduto oggi, sabato 4 marzo adove – riporta Ansa – l’aggressore avrebbe aspettato che il medico uscisse dalla Clinica Ostetrica dell’università Luigi Vanvitelli di, prima di passare all’azione. Sul posto è stata chiamata la polizia che al momento non ha riferito quale provvedimento sia stato preso nei confronti dell’uomo. Secondo la ricostruzione di Nessuno tocchi Ippocrate, il gruppo Facebook che si occupa di denunciare le aggressioni agli operatori sanitari, il– si legge nel post «è aggredito con ...

