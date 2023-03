Napoli - Lazio: tre tifosi ospiti arrestati per lancio di petardi (Di sabato 4 marzo 2023) Tre tifosi della Lazio arrestati e diverse denunce e sanzioni: è il bilancio dei controlli messi in atto dalla questura allo stadio Maradona in occasione di Napoli - Lazio. Nel corso della partita, ... Leggi su gazzetta (Di sabato 4 marzo 2023) Tredellae diverse denunce e sanzioni: è il bidei controlli messi in atto dalla questura allo stadio Maradona in occasione di. Nel corso della partita, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : Paura al #Maradona, ragazzino tifoso del #Napoli ferito da un petardo lanciato dai tifosi della #Lazio che gli è sc… - sportface2016 : +++False fatture: assolti il presidente del #Napoli, Aurelio #DeLaurentiis, il presidente della #Lazio, Claudio… - pisto_gol : Il #Napoli cade per la 2^volta contro un’ottima #Lazio, che #Sarri ha disposto alla perfezione per neutralizzare il… - psnapoli : #NapoliLazio, con la sconfitta 'rara' degli uomini di #Spalletti, a sentire le voci, confuse ma accordate, dicono '… - liviozeta929 : @vanda235 Immagina se fosse successo a Napoli, Roma o Lazio... L'inter non ce la metto perché A LORO non sarebbe successo ?? -

Napoli - Lazio: tre tifosi ospiti arrestati per lancio di petardi Tre tifosi della Lazio arrestati e diverse denunce e sanzioni: è il bilancio dei controlli messi in atto dalla questura allo stadio Maradona in occasione di Napoli - Lazio. Nel corso della partita, alcuni tifosi ospiti hanno lanciato diversi fumogeni e 9 petardi, di cui uno è caduto nel settore inferiore della curva A; un tifoso partenopeo, un bimbo, l'ha ... Roma - Juventus, allarme della vigilia: le condizioni del big Sfida delicatissima per l'alta classifica: la Roma deve riscattarsi dopo il ko contro la Cremonese e rispondere in zona Champions alla vittoria della Lazio con il Napoli, i bianconeri dopo quattro ... Ecco cosa ha fatto Osimhen dopo la sconfitta con la Lazio | VIDEO CN24 CalcioNapoli24 Serie A - Napoli-Lazio 0-1, le 5… Napoli-Lazio: tre tifosi ospiti arrestati per lancio di petardi Gli agenti li hanno identificati attraverso le immagini. Un petardo è esploso in mano al tifoso partenopeo che l'aveva raccolto causandogli lesioni ...