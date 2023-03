Napoli-Lazio, tre tifosi biancocelesti arrestati per lancio di materiale pericoloso (Di sabato 4 marzo 2023) Un’agenzia dell’Ansa riporta dell’arresto di tre tifosi della Lazio che ieri sera durante la partita al Maradona contro il Napoli, avrebbero lanciato dei petardi in direzione dei tifosi di casa. I numeri ufficiali parlando di diversi fumogeni lanciati e 9 petardi e uno di questi è finiti all’interno della settore inferiore della curva A. Un 21 è rimasto ferito da un petardo, come riportavamo già ieri sera: “Fin dai primi minuti, come riporta Calciomercato.it c’è stato un lancio di petardi da parte dei tifosi laziali dalla curva ospiti nei confronti dei supporters napoletani. Il lancio è cominciato nella prima frazione di gioco verso i tifosi napoletani in Curva A, i supporters azzurri presto risposto rispedendo i petardi verso i ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 4 marzo 2023) Un’agenzia dell’Ansa riporta dell’arresto di tredellache ieri sera durante la partita al Maradona contro il, avrebbero lanciato dei petardi in direzione deidi casa. I numeri ufficiali parlando di diversi fumogeni lanciati e 9 petardi e uno di questi è finiti all’interno della settore inferiore della curva A. Un 21 è rimasto ferito da un petardo, come riportavamo già ieri sera: “Fin dai primi minuti, come riporta Calciomercato.it c’è stato undi petardi da parte deilaziali dalla curva ospiti nei confronti dei supporters napoletani. Ilè cominciato nella prima frazione di gioco verso inapoletani in Curva A, i supporters azzurri presto risposto rispedendo i petardi verso i ...

