Napoli-Lazio, Spalletti: "Fatte le scelte peggiori di sempre. Ingenui sul gol di Vecino"

Napoli-Lazio, Spalletti difende i suoi giocatori: «È una partita che è andata storta,siamo stati Ingenui sul gol di Vecino». Il Napoli è stato sconfitto dalla Lazio allo stadio Diego Armando Maradona. Dopo la partita, l'allenatore Luciano Spalletti ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di DAZN. Spalletti ha ammesso che la squadra ha palleggiato in maniera più sporca del solito e ha forzato le uscite laterali, dando alla Lazio la possibilità di creare linee di gioco. Inoltre, ha affermato che la squadra è stata poco paziente e ha cercato di ripetere gli stessi schemi con più qualità. «Fatte le scelte peggiori di sempre. Abbiamo palleggiato in ...

