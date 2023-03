Napoli-Lazio, Silenzio al Maradona: Ecco cosa è successo (Di sabato 4 marzo 2023) Napoli, il Maradona quasi in Silenzio contro la Lazio. Clima surreale a fuorigrotta per la protesta dei tifosi partenopei. La partita tra Napoli e Lazio, allo stadio Maradona di Fuorigrotta, è stata segnata da un clima particolare e non solo per il risultato finale, che ha visto la squadra capitolina vincere per 1-0. Infatti, il pubblico presente non ha assistito alle solite scene, con le due curve dei tifosi di casa prive di striscioni e bandiere, e con i cori meno frequenti rispetto al solito. Secondo alcune indiscrezioni, raccolte dal Corriere dello Sport, i tifosi del Napoli avrebbero voluto protestare contro il divieto di ingresso nell’impianto di alcuni striscioni, vessilli e bandiere. La mancanza di queste ultime ha dato un’immagine insolita ... Leggi su napolipiu (Di sabato 4 marzo 2023), ilquasi incontro la. Clima surreale a fuorigrotta per la protesta dei tifosi partenopei. La partita tra, allo stadiodi Fuorigrotta, è stata segnata da un clima particolare e non solo per il risultato finale, che ha visto la squadra capitolina vincere per 1-0. Infatti, il pubblico presente non ha assistito alle solite scene, con le due curve dei tifosi di casa prive di striscioni e bandiere, e con i cori meno frequenti rispetto al solito. Secondo alcune indiscrezioni, raccolte dal Corriere dello Sport, i tifosi delavrebbero voluto protestare contro il divieto di ingresso nell’impianto di alcuni striscioni, vessilli e bandiere. La mancanza di queste ultime ha dato un’immagine insolita ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : +++False fatture: assolti il presidente del #Napoli, Aurelio #DeLaurentiis, il presidente della #Lazio, Claudio… - tuttosport : PRIMA SCONFITTA DEL NAPOLI AL MARADONA ??? Si impone la Lazio nello stadio fin qua inespugnato. Decide la rete di V… - CB_Ignoranza : In un venerdì sera di inizio marzo il Napoli perde a sorpresa la sua seconda partita in campionato contro la Lazio… - lazioland1900 : A Napoli la Lazio interpreta perfettamente il Sarri-ball e torna a Roma con 3 punti e il 2° posto in classifica – I… - laziopress : Napoli-Lazio, Spalletti nel post: “Palleggiato nella maniera più sporca di sempre. Loro me la aspettavo così”… -