Napoli-Lazio | Sarri | “È stata una partita di sacrificio Se io ero capo-popolo | Spalletti sarà il re”

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : +++False fatture: assolti il presidente del #Napoli, Aurelio #DeLaurentiis, il presidente della #Lazio, Claudio… - tuttosport : PRIMA SCONFITTA DEL NAPOLI AL MARADONA ??? Si impone la Lazio nello stadio fin qua inespugnato. Decide la rete di V… - CB_Ignoranza : In un venerdì sera di inizio marzo il Napoli perde a sorpresa la sua seconda partita in campionato contro la Lazio… - 1900_since : Le parole di #Sarri al termine di #NapoliLazio - MarcoGiordanoLT : RT @sportface2016: +++False fatture: assolti il presidente del #Napoli, Aurelio #DeLaurentiis, il presidente della #Lazio, Claudio #Lotito,… -

Al 'Maradona' è un destro da fuori area di Matias Vecino a decidere la sfida tra, con i biancocelesti che tornano a vincere in campionato nel capoluogo campano per la prima volta dalla stagione 2014/15. Nessuna sorpresa di formazione dai due allenatori: Spalletti ...Abbonati per leggere anchenome Società Sportiva Calcioanno di fondazione 1926 allenatore Luciano Spalletti stadio Diego Armando Maradona Leggi anche0 - 1: Vecino frena ...Termina sullo 0 - 0 il primo tempo di, anticipo della 25/a giornata di Serie A, in corso di svolgimento allo stadio 'Maradona' della città partenopea.

Sarri ferma la marcia trionfale del Napoli: festa Lazio al Maradona La Gazzetta dello Sport

Un ragazzino tifoso del Napoli presente in Curva A al 'Maradona' e' rimasto ferito alle mani dallo scoppio di un petardo lanciato dai tifosi della Lazio dal vicino settore ospiti. Lo riferisce la tv ...Il tecnico biancoceleste, felice per la vittoria contro il Napoli, guarda già oltre: "Vado a letto e penso alla Conference" ...