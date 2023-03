Napoli-Lazio | petardo ferisce un 21enne | arrestati 3 uomini

(Di sabato 4 marzo 2023) La partita di ieri sera, giocata nello stadio Maradona a, tra la padrona di casa e la, era molto sentita. Forse troppo. Alcuni tifosi laziali, infatti, sono statiper il lancio di petardi che hanno provocato il ferimento di untifoso del. A finire in manette sono stati un 22enne di Velletri, un 24enne e un 35enne di Roma con l’accusa di lancio di materiale pericoloso. Il giovane ferito da unIlha assistito insieme agli altri al lancio di fumogeni e petardi, finchè uno gli è arrivato proprio vicino e credendo di trovarsi di fronte a un fumogeno lo ha raccolto. Purtroppo gli è esploso in mano provocandogli ferite per le quali è stato necessario ricorrere alle cure dei sanitari dell’ospedale. I fatti sono stati ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : +++False fatture: assolti il presidente del #Napoli, Aurelio #DeLaurentiis, il presidente della #Lazio, Claudio… - CB_Ignoranza : In un venerdì sera di inizio marzo il Napoli perde a sorpresa la sua seconda partita in campionato contro la Lazio… - tuttosport : PRIMA SCONFITTA DEL NAPOLI AL MARADONA ??? Si impone la Lazio nello stadio fin qua inespugnato. Decide la rete di V… - VincEsp9 : Comunque ieri sera ho rivalutato #Patric. È migliorato molto, solo qualche errore di troppo. Poi non me lo aspett… - GlOVANNlGIOIA : @M1_Magnum @afortunato4 la Lazio ha giocato di squadra e di reparto in 30mt e cmq gli allenatori in serie A studian… -

E cita Luciano e Diniz del Fluminense's Italian coach Luciano Spalletti reacts during the Italian Serie A football match betweenandon March 3, 2023 at the Diego - Maradona ...(Photo by Alberto PIZZOLI / AFP) La vittoria tattica, quindi meritata, dellaL'analisi tattica di0 - 1 si potrebbe condensare in poche parole: la squadra di Sarri ha difeso ...Commenta per primo Brutti episodi quelli che si sono verificati ieri al Maradona, durante. L'attenzione ricade soprattutto sui tifosi biancocelesti che hanno introdotto nella struttura petardi, fumogeni, bombe carta e dal settore ospiti ne hanno lanciati tanti nell'arco dei ...

Ecco cosa ha fatto Osimhen dopo la sconfitta con la Lazio | VIDEO CN24 CalcioNapoli24

La partita di ieri sera, giocata nello stadio Maradona a Napoli, tra la padrona di casa e la Lazio, era molto sentita. Forse troppo. Alcuni tifosi laziali, infatti, sono stati arrestati per il lancio ...Clima particolare contro la Lazio allo stadio Maradona. Nelle due curve occupate dai tifosi di casa non sono apparsi striscioni né bandiere e anche i cori non sono incessanti come al solito. Da alcune ...