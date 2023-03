Napoli-Lazio, ferito un bambino da un petardo: arrestati tre tifosi (Di sabato 4 marzo 2023) Brutti episodi quelli che si sono verificati ieri al Maradona, durante Napoli-Lazio. L'attenzione ricade soprattutto sui tifosi biancocelesti... Leggi su calciomercato (Di sabato 4 marzo 2023) Brutti episodi quelli che si sono verificati ieri al Maradona, durante. L'attenzione ricade soprattutto suibiancocelesti...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : +++False fatture: assolti il presidente del #Napoli, Aurelio #DeLaurentiis, il presidente della #Lazio, Claudio… - CB_Ignoranza : In un venerdì sera di inizio marzo il Napoli perde a sorpresa la sua seconda partita in campionato contro la Lazio… - DiMarzio : #SerieA | @OfficialSSLazio, prima vittoria al 'Maradona' per Maurizio #Sarri dopo l'addio al @sscnapoli - EwestRest : @Vicidominus Concordo, non si può essere negli scontri diretti egoista, ma devi giocare come squadra. C'è anche da… - Spina14_acm : RT @CappiGabriele: Il re dei pronostici a @giornaleradiofm Propongo a @Iosonocalabrese di aprire una pagina di analisi insieme. #napoli #l… -

Lazio, primo successo in stagione con la maglia nera La terza divisa della Lazio di quest'anno, quella nera con una striscia gialla e verde sul petto, indossata ieri a Napoli è indubbiamente quella meno amata dai sostenitori biancocelesti . Ma è più ... Napoli - Lazio: tre tifosi ospiti arrestati per lancio di petardi Tre tifosi della Lazio arrestati e diverse denunce e sanzioni: è il bilancio dei controlli messi in atto dalla questura allo stadio Maradona in occasione di Napoli - Lazio. Nel corso della partita, alcuni tifosi ospiti hanno lanciato diversi fumogeni e 9 petardi, di cui uno è caduto nel settore inferiore della curva A; un tifoso partenopeo, un bimbo, l'ha ... La terza divisa delladi quest'anno, quella nera con una striscia gialla e verde sul petto, indossata ieri aè indubbiamente quella meno amata dai sostenitori biancocelesti . Ma è più ...Tre tifosi dellaarrestati e diverse denunce e sanzioni: è il bilancio dei controlli messi in atto dalla questura allo stadio Maradona in occasione di. Nel corso della partita, alcuni tifosi ospiti hanno lanciato diversi fumogeni e 9 petardi, di cui uno è caduto nel settore inferiore della curva A; un tifoso partenopeo, un bimbo, l'ha ... Napoli-Lazio: tre tifosi ospiti arrestati per lancio di petardi Gli agenti li hanno identificati attraverso le immagini. Un petardo è esploso in mano al tifoso partenopeo che l'aveva raccolto causandogli lesioni ...