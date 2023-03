Napoli-Lazio 0-1, Vecino: “Possiamo giocarcela con tutti, nuovo ruolo mi piace” (Di sabato 4 marzo 2023) “Sicuramente ci voleva una prestazione così, in alcuni momenti abbiamo sofferto ma siamo stati bravi a rimanere lucidi e sfruttare le occasioni”. Sono le parole ai microfoni di Dazn di Matias Vecino, che con un suo gol ha deciso la sfida tra Napoli e Lazio. “Ce la sto mettendo tutta in questo nuovo ruolo, mi piace farlo e cerco di adattarmi per la mia squadra”, ha aggiunto il centrocampista biancoceleste. Sugli obiettivi: “Vincere qui ci deve dare consapevolezza che Possiamo giocarcela con tutti”. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 4 marzo 2023) “Sicuramente ci voleva una prestazione così, in alcuni momenti abbiamo sofferto ma siamo stati bravi a rimanere lucidi e sfruttare le occasioni”. Sono le parole ai microfoni di Dazn di Matias, che con un suo gol ha deciso la sfida tra. “Ce la sto mettendo tutta in questo, mifarlo e cerco di adattarmi per la mia squadra”, ha aggiunto il centrocampista biancoceleste. Sugli obiettivi: “Vincere qui ci deve dare consapevolezza checon”. SportFace.

