Napoli-Lazio 0-1: un eurogol di Vecino frena la meravigliosa corsa degli Azzurri (Di sabato 4 marzo 2023) Una Lazio attenta, capace di sacrificarsi dal primo all'ultimo uomo e perfetta tatticamente riesce a battere il Napoli capolista e a proporsi come squadra che può raggiungere i quattro posti per la Champions League del prossimo anno. Al Maradona la partita termina 0-1 con gol di Vecino e il Napoli deve frenare la sua meravigliosa corsa. Maurizio Sarri è riuscito soprattutto a centrocampo a incartare gli Azzurri di Spalletti, bloccando tutte le linee di passaggio. Kvaratskhelia ha avuto molte idee, però sia i terzini ma soprattutto Zielinski non sono riusciti a sostenerlo nella creazione di occasioni da gol. Osimhen non ha ricevuto nessun pallone giocabile e non è stato nemmeno possibile attivare la sua velocità. Le scelte di Spalletti Luciano Spalletti ...

