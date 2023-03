Napoli-Lazio (0-1), Sarri: “Tre punti importanti” (Di sabato 4 marzo 2023) Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, ha commentato nel post-partita il match Napoli-Lazio ai microfoni di DAZN. Colpo gobbo della Lazio che vince di misura al Maradona: la squadra più forte in Italia e una delle più valide in Europa crolla in casa per la prima volta in stagione. Gli aquilotti di Sarri salgono in classifica occupando temporaneamente la seconda posizione a quota 48 punti, in attesa delle altre partite della venticinquesima giornata. Il Napoli si prende una piccola pausa (continuando a staccare la seconda di ben 15 punti) davanti ad una Lazio intraprendente, decisivo il gol dalla distanza di Vecino al 67’. Interessante il commento di Borja Valero dagli studi di DAZN: “L’hanno preparata in modo perfetto. ... Leggi su 11contro11 (Di sabato 4 marzo 2023) Maurizio, tecnico della, ha commentato nel post-partita il matchai microfoni di DAZN. Colpo gobbo dellache vince di misura al Maradona: la squadra più forte in Italia e una delle più valide in Europa crolla in casa per la prima volta in stagione. Gli aquilotti disalgono in classifica occupando temporaneamente la seconda posizione a quota 48, in attesa delle altre partite della venticinquesima giornata. Ilsi prende una piccola pausa (continuando a staccare la seconda di ben 15) davanti ad unaintraprendente, decisivo il gol dalla distanza di Vecino al 67’. Interessante il commento di Borja Valero dagli studi di DAZN: “L’hanno preparata in modo perfetto. ...

