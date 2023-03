Napoli-Lazio 0-1 | pagelle Spalletti sappia che lo scudetto fu perso per i titolarissimi | non in albergo

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 4 marzo 2023) Ledi0-1 a cura di Fabrizio d’Esposito e Ilaria Puglia. MERET. Attenendoci alla cronaca, Ilaria, il giovane Meret non fa una parata, tra la cabeza salvifica del Capitano al 5’, il gol di Vecino e la traversa del serbo laziale. Tutto qui – 6 E sul gol di Vecino (lo sapevo che avrebbe segnato lui, da quando l’ho visto in formazione!) nulla poteva. – 6 DI LORENZO. Detto del miracolo di testa (sempre su Vecino), l’Euroappuntato non si risparmia nell’offesa, ma lì a destra è tutto tappato, come al centro e a sinistra. Perdipiù, di fronte a lui, il vituperato Hysaj fa un partitone – 6 La cosa che stupisce, Fabrizio, non è il miracolo del capitano, che ancora una volta è stato inappuntabile, anche nel modo in cui ha tenuto il campo, ma il miracolo che ha fatto il Padreterno che per una sera ha trasformato Hysaj! – ...