Napoli ko con la Lazio: Vecino, un colpo da Champions (Di sabato 4 marzo 2023) Impresa Lazio che sorprende il Napoli e vince 1-0 al Maradona. La scelta inattesa di Sarri, Vecino, sfiora subito il vantaggio ma Di Lorenzo salva. I padroni di casa ci provano nella ripresa con Zielinski, ma è proprio Vecino a firmare il gol da tre punti con un bolide dalla distanza. La traversa nega il pari a Osimhen, un legno nel finale anche per Milinkovic-Savic. La capolista si ferma a 8 vittorie consecutive, vola la Lazio al secondo posto momentaneo a 17 punti dal Napoli capolista al secondo stop stagionale.La 25esima giornata Napoli-Lazio 0-1, sabato 4 marzo ore 15 Monza-Empoli, ore 18 Atalanta-Udinese, ore 20.45 Fiorentina-Milan, domenica 5 marzo ore 12.30 Spezia-Verona, ore 15 Sampdoria-Salernitana, ore 18 Inter-Lecce, ore 20.45 ...

