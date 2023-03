Napoli | il tifoso è disperato | l' appello in lacrime in diretta tv a De Laurentiis

(Di sabato 4 marzo 2023) Contro la Lazio (0 - 1) , con gol di Vecino, ilha perso la sua seconda partita stagionale e la prima in casa in campionato , ma ledelMaurizio Palumbo non sono state versate ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... officialmaz : Che un bimbo tifoso del Napoli non possa dipingersi la pelle come quella del suo idolo #Osimhen perché 'siamo razzi… - marcocantile : RT @marcocantile: Stiamo arrivando... +18???? #forzanapolisempre #napoli #naples #sscnapoli #tifoso #tifosi #fotocantile - sportli26181512 : #Napoli, il #tifoso è disperato: l'appello in lacrime in diretta tv a #DeLaurentiis: Prima della partita della… - ottopagine : Lancio di petardi dal settore ospiti: ferito un giovane tifoso del Napoli #Napoli - napolista : Un tifoso georgiano interrompe la latitanza per vedere Kvaratskhelia: arrestato a Napoli Narimanidze Irakli è stat… -

...Platano e Alessandro Vicinanza in crisi La frecciatina dell'ex dama allarma i fan Totti in vacanza con Noemi Dopo essere stato riconosciuto da unnapoletano, che gli ha urlato 'forza...Non era però un fumogeno, ma una bomba carta, che è esplosa tra le mani del giovanissimodel. Attimi di panico in curva (il ragazzo era sistemato nell'anello inferiore), quindi la ...Contro la Lazio (0 - 1) , con gol di Vecino, ilha perso la sua seconda partita stagionale e la prima in casa in campionato , ma le lacrime delMaurizio Palumbo non sono state versate per il ko degli azzurri. Palumbo ha, infatti, ...

Tre tifosi della Lazio arrestati e diverse denunce e sanzioni: e' il bilancio dei controlli messi in atto dalla questura allo stadio Maradona in occasione di Napoli-Lazio. Nel corso della partita, alc ...Tre tifosi della Lazio arrestati e diverse denunce e sanzioni: è il bilancio dei controlli messi in atto dalla questura allo stadio Maradona in occasione di Napoli-Lazio. Nel corso ...