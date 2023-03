Napoli, futuro Di Lorenzo: annuncio sorprendente dell’agente (Di sabato 4 marzo 2023) Napoli, futuro Di Lorenzo: il capitano azzurro è l’arma in più della squadra di Spalletti. Nelle scorse ore ne ha parlato l’agente. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM E’ uno dei grandi leader dello spogliatoio e in campo, il capitano per eccellenza, uno dei pochi che ce l’ha fatta partendo dai dilettanti fino ad Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu. Leggi su sportnews.eu (Di sabato 4 marzo 2023)Di: il capitano azzurro è l’arma in più della squadra di Spalletti. Nelle scorse ore ne ha parlato l’agente. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM E’ uno dei grandi leader dello spogliatoio e in campo, il capitano per eccellenza, uno dei pochi che ce l’ha fatta partendo dai dilettanti fino ad Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... cr7JUpensiero : Diciamolo senza tanto girarci intorno. #DeLaurentiis la pensa(va) allo stesso modo di #Agnelli sulla Uefa e sul fut… - NapoliFCNews : Spalletti in conferenza: 'Ho visto cose che fanno ben sperare anche per il futuro! C'è un'immagine che in 25 anni d… - AlboJ4 : RT @RidTheRock: Diciamolo senza tanto girarci intorno. #DeLaurentiis la pensa(va) allo stesso modo di #Agnelli sulla Uefa e sul futuro del… - BackstageFilm71 : @lastregabianca 2023 Ancora si deve nominare Maradona... In pratica questo è il palmares del Napoli, se gli va bene… - KuantoVale : RT @RidTheRock: Diciamolo senza tanto girarci intorno. #DeLaurentiis la pensa(va) allo stesso modo di #Agnelli sulla Uefa e sul futuro del… -