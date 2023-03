Napoli, fissata per lunedì la ripresa degli allenamenti (Di sabato 4 marzo 2023) Dopo la sconfitta casalinga contro la Lazio, il Napoli riprenderà gli allenamenti lunedì 6 marzo, ecco cosa riporta il sito ufficiale del club azzurro: Dopo la gara contro la Lazio, il Napoli riprenderà lunedì gli allenamenti all'SSCN Konami Training Center. Gli azzurri prepareranno il match contro l'Atalanta in programma sabato 11 marzo al Maradona per la 26esima giornata di Serie A (ore 18). Leggi su terzotemponapoli (Di sabato 4 marzo 2023) Dopo la sconfitta casalinga contro la Lazio, ilriprenderà gli6 marzo, ecco cosa riporta il sito ufficiale del club azzurro: Dopo la gara contro la Lazio, ilriprenderàgliall'SSCN Konami Training Center. Gli azzurri prepareranno il match contro l'Atalanta in programma sabato 11 marzo al Maradona per la 26esima giornata di Serie A (ore 18).

