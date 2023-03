Napoli, cosa c'è dietro il ko con la Lazio: la 'rivincita' di Sarri (Di sabato 4 marzo 2023) Non è stata una serata memorabile quella di ieri per il Napoli che è crollato dopo due mesi di spettacolo davanti ai propri tifosi,... Leggi su calciomercato (Di sabato 4 marzo 2023) Non è stata una serata memorabile quella di ieri per ilche è crollato dopo due mesi di spettacolo davanti ai propri tifosi,...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GhoulamFaouzi : @DanieleBibo @annatrieste @sscnapoli ?????? Forza Napoli sempre. Purtroppo non sai cosa è amare una città come il Nap… - sechesi : Bello il Napoli, ma chissà cosa succederà dopo la sosta per i Mondiali. #EmpoliNapoli - anperillo : L’#Inter affonda a #Bologna. Il #Napoli ora è a ?1??8?? dalla seconda (o dalle seconde se #Milan e #Roma dovessero… - sportli26181512 : Napoli, cosa c'è dietro il ko con la Lazio: la 'rivincita' di Sarri: Non è stata una serata memorabile quella di ie… - effevstheworld : io sempre più allucinata, chissà cosa racconterà di napoli quando torna a casa -