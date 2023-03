Napoli ci crede: dallo stadio Maradona ai club: “Non è successo nulla. Il sogno continua” (Di sabato 4 marzo 2023) I tifosi del Napoli sono ancora convinti che lo scudetto andrà alla squadra di Spalletti, sconfitta con la Lazio solo un incidente di percorso. “Non è successo assolutamente niente, solo una battuta d’arresto, il sogno continua” a gridarlo sono i club gruppo UANM (Unione azzurra nel mondo) che attraverso le sedi sparsi in Italia e nel mondo fanno sentire tutto il loro orgoglio di essere napoletani. Sui quotidiani già si canta il de profundis al Napoli, come se la sconfitta con la Lazio avesse azzerato immediatamente quanto di buono è stato fatto fino ad ora. Gli azzurri sono passati da essere primi con un ampio distacco, ad essere primi con un ampio distacco. Insomma, non è cambiato assolutamente nulla. È chiaro che bisogna ritrovare subito la giusta via, ma fare il ... Leggi su napolipiu (Di sabato 4 marzo 2023) I tifosi delsono ancora convinti che lo scudetto andrà alla squadra di Spalletti, sconfitta con la Lazio solo un incidente di percorso. “Non èassolutamente niente, solo una battuta d’arresto, il” a gridarlo sono igruppo UANM (Unione azzurra nel mondo) che attraverso le sedi sparsi in Italia e nel mondo fanno sentire tutto il loro orgoglio di essere napoletani. Sui quotidiani già si canta il de profundis al, come se la sconfitta con la Lazio avesse azzerato immediatamente quanto di buono è stato fatto fino ad ora. Gli azzurri sono passati da essere primi con un ampio distacco, ad essere primi con un ampio distacco. Insomma, non è cambiato assolutamente. È chiaro che bisogna ritrovare subito la giusta via, ma fare il ...

