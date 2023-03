Napoli: chiesa gremita per i funerali di Gabriella Fabbrocini (Di sabato 4 marzo 2023) Napoli. Una chiesa gremita. Sconcerto e ancora incredulità. Questa mattina c’è stato l’ultimo saluto a Gabriella Fabbrocini, la dottoressa in dermatologia che ieri è venuta a mancare. funerali di Gabriella Fabbrocini Nella chiesa di San Ferdinando di piazza Trieste e Trento circa un migliaio di persone hanno voluto dare l’ultimo saluto alla docente, ordinaria di L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di sabato 4 marzo 2023). Una. Sconcerto e ancora incredulità. Questa mattina c’è stato l’ultimo saluto a, la dottoressa in dermatologia che ieri è venuta a mancare.diNelladi San Ferdinando di piazza Trieste e Trento circa un migliaio di persone hanno voluto dare l’ultimo saluto alla docente, ordinaria di L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

