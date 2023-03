Napoli capolista tramortito dalla folgore di Vecino per la Lazio

(Di sabato 4 marzo 2023) Fa notizia quanto riportato poco fa sul web: Dopo aver vinto tutte e otto le ultime partite di Serie A, subendo solo due gol, la fiducia delsarebbe stata alle stelle in vista della partita di venerdì sera in casa contro la. Tuttavia, i visitatori hanno mostrato di cosa si trattava battendo i napoletani sul proprio campo. Anche il vincitore, quando è arrivato, valeva la pena aspettare. Altre Storie / Ultime notizie Erano passati 67 minuti quando la palla cadde su Matiasdella, posizionato fuori dall’area del. L’uruguaiano non ha avuto bisogno di chiederlo due volte mentre ha infilato la palla oltre uno stordito Alex Meret nella porta del. ? ???????????? ?? Lapassa in vantaggio in casa della ...

La 25giornata di Serie A si è aperta con una grande sorpresa. Dopo otto vittorie di fila in campionato è arrivato infatti il primo ko casalingo del Napoli super capolista. La formazione di Luciano Spalletti è stata costretta a cedere al Maradona alla Lazio del grande ex Maurizio Sarri, che ha portato ora i suoi da soli al secondo posto in classifica. Il Napoli cerca di gestire il possesso, ma non riesce a trovare varchi tra le linee dell'ordinato schieramento laziale. Nonostante il forcing finale la squadra non riesce a trovare la rete del pareggio.

La Lazio vince e lo fa in maniera perfetta. La squadra di Sarri batte il Napoli capolista ed è la prima squadra a fermare Spalletti e la sua compagine in casa in questo campionato. Tre punti ...Il Napoli perde la sua prima partita casalinga in questo campionato e ha uno stop inatteso nella corsa scudetto. Dall'altra parte una Lazio tatticamente perfetta riesce a incartare gli Azzurri.