Napoli, al Maradona si riscopre la sconfitta: non accadeva da un anno (Di sabato 4 marzo 2023) Il Napoli riscopre cosa significhi la parola sconfitta tra le mura amiche del Maradona: non accadeva da un anno Il Napoli torna a conoscere la sconfitta tra le mura amiche del Maradona. Secondo ko per gli azzurri nel nuovo anno e primo in casa di questa stagione. L'ultima volta? Bisogna tornare indietro di quasi un anno, all'aprile 2022, quando a passare fu la Fiorentina di Italiano.

