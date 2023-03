Napoli 0-1 Lazio, seconda sconfitta in campionato per gli azzurri: il commento della società (Di sabato 4 marzo 2023) Contro la Lazio è arrivata la seconda sconfitta stagionale della SSC Napoli in Serie A. Gli uomini di Luciano Spalletti non sono riusciti a scardinare il muro difensivo della retroguardia biancoceleste, la quale ha punito gli azzurri con un tiro da fuori area di un fedelissimo di Maurizio Sarri, Vecino. Da poco conclusa la partita, L'articolo Leggi su dailynews24 (Di sabato 4 marzo 2023) Contro laè arrivata lastagionaleSSCin Serie A. Gli uomini di Luciano Spalletti non sono riusciti a scardinare il muro difensivoretroguardia biancoceleste, la quale ha punito glicon un tiro da fuori area di un fedelissimo di Maurizio Sarri, Vecino. Da poco conclusa la partita, L'articolo

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : +++False fatture: assolti il presidente del #Napoli, Aurelio #DeLaurentiis, il presidente della #Lazio, Claudio… - tuttosport : PRIMA SCONFITTA DEL NAPOLI AL MARADONA ??? Si impone la Lazio nello stadio fin qua inespugnato. Decide la rete di V… - pisto_gol : Il #Napoli cade per la 2^volta contro un’ottima #Lazio, che #Sarri ha disposto alla perfezione per neutralizzare il… - Pretore75 : RT @CucchiRiccardo: Una #Lazio diversa quella pensata da #Sarri per la gara del #Maradona. Più attenta alla fase difensiva, con meno posses… - Ale_Stile : RT @Raffaele_NA: Milanisti, interisti, juventini e romanisti che esultano per la sconfitta del Napoli senza rendersi conto che questa sconf… -