Nainggolan, la moglie Claudia Lai, il tumore al seno e la chemioterapia: 'La coda di capelli mi è rimasta in mano sotto la doccia' (Di sabato 4 marzo 2023) Claudia Lai, moglie dell'ex calciatore della Roma e ora in forza alla Spal, Nainggolan ha raccontato il momento più duro della sua battaglia personale contro il cancro. 'Ero sotto la doccia, mi stavo ... Leggi su leggo (Di sabato 4 marzo 2023)Lai,dell'ex calciatore della Roma e ora in forza alla Spal,ha raccontato il momento più duro della sua battaglia personale contro il cancro. 'Erola, mi stavo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gazzettino : #nainggolan, la moglie #claudia lai, il tumore al seno e la chemioterapia: «La coda di capelli mi è rimasta in mano… - ilmessaggeroit : #nainggolan, la moglie #claudia lai e il tumore al seno: «La coda di capelli mi è rimasta in mano sotto lo doccia» - PressReview99 : Claudia Lai e il tumore, la moglie di Nainggolan: «Il momento più duro? Sotto la doccia, mi è rimasta la coda in ma… - FQMagazineit : Claudia Lai, la DJ moglie di Nainggolan si sfoga sul cancro: “Mi facevo la doccia e la coda mi rimase in mano. Minu… - leggoit : Claudia Lai e il tumore, la moglie di #Nainggolan: «Il momento più duro? Sotto la doccia, mi è rimasta la treccia i… -