Murgia la femminista | le fake di Saviano e Elly l' antifà | ecco il podio dei peggiori

De Gregorio, Boldrini e Murgia brindano alla Schlein e ci spiegano che lei sì che è una donna, non la Meloni. E poi le balle di Saviano e della Jebreal sui migranti. E Elly a braccetto con Conte in piazza.

Tante e tanti si sono mobilitati perché prevalesse Elly Schlein, una, ecologista, ... Il peggio che può succedere è che perda"; "Ti sbagli, il peggio è che tu vinca" le disse Michela..."È la donna giusta per noi", scrive invece la scrittriceMichela, che aveva espresso dubbi persino sul fatto che la Meloni fosse una donna, politicamente parlando, in quanto di ..."Giorgia Meloni è la donna sbagliata per noi nel partito giusto per lei - pontifica lasu ... "" e non "femminile. "La differenza - spiega - è quella che passa tra l'agire 'per le donne'...

Murgia la femminista, le fake di Saviano e Elly l'antifà: ecco il podio ... ilGiornale.it

De Gregorio, Boldrini e Murgia brindano alla Schlein e ci spiegano che lei sì che è una donna, non la Meloni. E poi le balle di Saviano e della Jebreal sui migranti. E Elly a braccetto con Conte in pi ..."Avrà bisogno di un grande aiuto da coloro che sono accorsi ai gazebo riponendo in lei fiducia e speranza..." - dal blog di L. Onofri ...