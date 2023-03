MOVIOLA – Fiorentina-Milan, svista colossale di Di Bello: fischia rigore, ma è testa piena (Di sabato 4 marzo 2023) svista colossale dell’arbitro Di Bello nel corso del secondo tempo di Fiorentina-Milan, match valevole per la venticinquesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo la palla viene rinviata di Cabral di testa, ma il direttore di gara vede un tocco di mano e fischia calcio di rigore per i rossoneri. Il Var richiama immediatamente Di Bello al monitor: il fischietto pugliese cancella ovviamente il rigore, la palla è stata rinviata di testa. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 4 marzo 2023)dell’arbitro Dinel corso del secondo tempo di, match valevole per la venticinquesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo la palla viene rinviata di Cabral di, ma il direttore di gara vede un tocco di mano ecalcio diper i rossoneri. Il Var richiama immediatamente Dial monitor: il fischietto pugliese cancella ovviamente il, la palla è stata rinviata di. SportFace.

