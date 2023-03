Moviola Atalanta-Udinese: l’episodio chiave del match (Di sabato 4 marzo 2023) l’episodio arbitrale chiave del match valido per la 25ª giornata di Serie A 2022/23: Moviola Atalanta-Udinese l’episodio chiave della Moviola del match tra Atalanta e Udinese, valido per la 25ª giornata della Serie A 2022/23. Dirige la sfida l’arbitro Ghersini. l’episodio chiave DEL match L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 4 marzo 2023)arbitraledelvalido per la 25ª giornata di Serie A 2022/23:delladeltra, valido per la 25ª giornata della Serie A 2022/23. Dirige la sfida l’arbitro Ghersini.DELL'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Monza-Empoli ed Atalanta-Udinese, la MOVIOLA LIVE: annullato il gol a Satriano per fuorigioco, Ciurria onside: Monz… - sportli26181512 : Monza-Empoli ed Atalanta-Udinese, la MOVIOLA LIVE: annullato il gol a Satriano per fuorigioco: Monza-Empoli ed Atal… - 21defebrerode17 : RT @RadioRossonera: 'Dei quattro elementi per il DOGSO, due criticità. #Djimsiti stava già chiudendo su #Leao. Protesta? Troppo plateale pe… - cielorossonero : RT @PianetaMilan: #Moviola #MilanAtalanta 2-0: '#Mariani senza problemi' | @SerieA #News - #Calcio #SerieA #SerieATIM @acmilan #ACMilan #Mi… - triolo_daniele : RT @PianetaMilan: #Moviola #MilanAtalanta 2-0: '#Mariani senza problemi' | @SerieA #News - #Calcio #SerieA #SerieATIM @acmilan #ACMilan #Mi… -

Monza-Empoli ed Atalanta-Udinese, la MOVIOLA LIVE Calciomercato.com La moviola di Giorgio Marota: notte tranquilla per Pairetto La moviola del signor Pairetto analizzata da Giorgio Marota del Corriere dello Sport. La notte del fischietto viene definita "tranquilla" ... Atalanta-Udinese: sintesi, tabellino, risultato e cronaca live in tempo reale Il match valido per la 25ª giornata di Serie A 2022/2023 tra Atalanta e Udinese: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Al Gewiss Stadium di Bergamo, Atalanta e Udinese si affrontano ne ... La moviola del signor Pairetto analizzata da Giorgio Marota del Corriere dello Sport. La notte del fischietto viene definita "tranquilla" ...Il match valido per la 25ª giornata di Serie A 2022/2023 tra Atalanta e Udinese: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Al Gewiss Stadium di Bergamo, Atalanta e Udinese si affrontano ne ...