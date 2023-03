Movida violenta a Napoli | 22enne accoltellato nella notte a Chiaia

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ottopagine : Movida violenta a Napoli, 22enne accoltellato ai 'baretti' di Chiaia #Napoli - sergioverolebo1 : RT @NapoliToday: #Cronaca Movida violenta nel cuore della città: giovane ferito a coltellate - crispadafora : RT @NapoliToday: #Cronaca Movida violenta nel cuore della città: giovane ferito a coltellate - NapoliToday : #Cronaca Movida violenta nel cuore della città: giovane ferito a coltellate - robizaf : @nuova_venezia sono gli stessi coraggiosi #vigili che stanno ben lontani dalla #movida violenta e dai taxisti abusi… -

Mistero sul movente del ferimento che ha nuovamente turbato lanapoletana.Un 22enne è stato accoltellato la scorsa notte nella zona dei "baretti" di Chiaia, a Napoli. Il giovane è stato portato all'ospedale Vecchio Pellegrini per accertamenti, ma non è in pericolo di vita. .... Spara al proprietario di un bar, arrestato L'episodio è avvenuto domenica scorsa nel cuore di Napoli Nel corso delle indagini, si aveva modo di accertare che la ragazza era stata ...

Movida violenta, coltellate a alcool nel cuore della notte Videoinformazioni

Questa notte, verso le 4, i Carabinieri della compagnia Napoli Centro sono intervenuti a vicoletto Belledonne a Chiaia per una persona ferita. Per cause in corso di accertamento poco prima un 22enne e ...MESSINA – Diventano definitive le condanne dell’ operazione Flower, l’inchiesta della Squadra Mobile contro la gang messinese che teneva sotto scacco i locali della movida cittadina, imponendo la prop ...