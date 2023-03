Mourinho: squalifica sospesa, sarà in panchina contro la Juve (Di sabato 4 marzo 2023) Dopo quasi tre ore di udienza, la Corte ha deciso per la sospensione della squalifica a Mourinho. La Roma aveva chiesto il ricorso d’urgenza dopo il rosso rimediato in occasione di Cremonese-Roma. Servirà altro tempo alla Corte federale d’appello per chiarire quello che è successo tra Serra e Mourinho, al fine di prendere la decisione più corretta possibile. Nel frattempo l’arbitro è stato fermato fino a nuovo ordine. L’esito di questa prima udienza è quindi la sospensione della squalifica di due giornate a Mourinho. Lo Special One sarà quindi presente all’Olimpico contro la Juventus. Il Corriere dello Sport riporta il dispositivo della sentenza della Corte d’Appello federale: “Il Collegio, impregiudicata ogni valutazione in rito e nel merito, ritiene ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 4 marzo 2023) Dopo quasi tre ore di udienza, la Corte ha deciso per la sospensione della. La Roma aveva chiesto il ricorso d’urgenza dopo il rosso rimediato in occasione di Cremonese-Roma. Servirà altro tempo alla Corte federale d’appello per chiarire quello che è successo tra Serra e, al fine di prendere la decisione più corretta possibile. Nel frattempo l’arbitro è stato fermato fino a nuovo ordine. L’esito di questa prima udienza è quindi la sospensione delladi due giornate a. Lo Special Onequindi presente all’Olimpicolantus. Il Corriere dello Sport riporta il dispositivo della sentenza della Corte d’Appello federale: “Il Collegio, impregiudicata ogni valutazione in rito e nel merito, ritiene ...

