Mourinho, squalifica sospesa: lo Special One sarà in panchina per Roma-Juve (Di sabato 4 marzo 2023) Roma – Il tecnico della Roma Josè Mourinho sarà regolarmente in panchina domani sera all’Olimpico per la sfida contro la Juventus. Al tecnico portoghese, che era stato squalificato per due giornate, dopo il ricorso d’urgenza presentato dalla società giallorossa, è stata concessa dalla Corte federale d’appello, la sospensiva. In merito al ricorso, presentato dalla Roma con procedimento d’urgenza riguardo la squalifica di due giornate dell’allenatore José Mourinho, la Corte Sportiva d’Appello – ritenendo necessaria l’acquisizione degli atti di indagine da parte della Procura Federale – ha disposto una sospensiva sull’efficacia della sanzione fino all’udienza di rinvio fissata per il giorno 10 marzo alle 14.30. Il tecnico ... Leggi su ilfaroonline (Di sabato 4 marzo 2023)– Il tecnico dellaJosèregolarmente indomani sera all’Olimpico per la sfida contro lantus. Al tecnico portoghese, che era statoto per due giornate, dopo il ricorso d’urgenza presentato dalla società giallorossa, è stata concessa dalla Corte federale d’appello, la sospensiva. In merito al ricorso, presentato dallacon procedimento d’urgenza riguardo ladi due giornate dell’allenatore José, la Corte Sportiva d’Appello – ritenendo necessaria l’acquisizione degli atti di indagine da parte della Procura Federale – ha disposto una sospensiva sull’efficacia della sanzione fino all’udienza di rinvio fissata per il giorno 10 marzo alle 14.30. Il tecnico ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... juventusfans : Indovinate chi ha tolto la squalifica a #Mourinho? Si proprio lui, #Chinè! ?? Detto questo, cambia poco e niente, ma… - GiovaAlbanese : Sospesa la squalifica a #Mourinho: sarà in panchina per #RomaJuve. - capuanogio : Squalifica sospesa per #Mourinho, Corte federale d'Appello ha deciso di aver bisogno di più tempo per valutare quan… - CorJuve : RT @MarioMartinell7: È bastato che #Mourinho tirasse in ballo la #Juventus che prontamente gli è stata tolta la squalifica. Questo è il c… - vincio963 : RT @vlahovismopuro: La mancata squalifica di Mourinho non è importante per le sorti di Roma Juve ma è un chiaro avvertimento che sta gente… -