Mourinho, squalifica sospesa: domani sera sarà in panchina contro la Juventus. Ecco le motivazioni della Corte Figc (Di sabato 4 marzo 2023) Mourinho, squalifica sospesa: lo special one sarà in panchina contro la Juventus. Accolto il ricorso della Roma, la Corte Figc ha dichiarato che necessita di un supplemento di indagini... Leggi su ilmessaggero (Di sabato 4 marzo 2023): lo special oneinla. Accolto il ricorsoRoma, laha dichiarato che necessita di un supplemento di indagini...

