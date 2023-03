Mourinho: squalifica sospesa, domani “in campo” contro la Juve (Di sabato 4 marzo 2023) José Mourinho vince il primo round contro il quarto uomo Serra e contro l’intero mondo arbitrale. Oggi la Corte d’Appello della FIGC ha sospeso la squalifica di due giornate che il Giudice sportivo gli aveva inflitto dopo l’espulsione rimediata durante la partita contro la Cremonese. Non ci sono i tempi tecnici La motivazione di base è che, essendo emersa una possibile provocazione da parte del quarto uomo Serra verso Mourinho, il quale quindi avrebbe risposto alla stessa, non ci sono i tempi tecnici per una decisione oggettiva e una valutazione corretta, per cui la Corte si riserva altro tempo per la decisione finale. Questa scelta della Corte d’Appello può cambiare tanto nell’avvicinamento a Roma-Juventus, sfida caldissima di domani sera, che si ... Leggi su oasport (Di sabato 4 marzo 2023) Josévince il primo roundil quarto uomo Serra el’intero mondo arbitrale. Oggi la Corte d’Appello della FIGC ha sospeso ladi due giornate che il Giudice sportivo gli aveva inflitto dopo l’espulsione rimediata durante la partitala Cremonese. Non ci sono i tempi tecnici La motivazione di base è che, essendo emersa una possibile provocazione da parte del quarto uomo Serra verso, il quale quindi avrebbe risposto alla stessa, non ci sono i tempi tecnici per una decisione oggettiva e una valutazione corretta, per cui la Corte si riserva altro tempo per la decisione finale. Questa scelta della Corte d’Appello può cambiare tanto nell’avvicinamento a Roma-ntus, sfida caldissima disera, che si ...

