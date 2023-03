Mourinho ci sarà contro la Juventus: accolto il ricorso della Roma (Di sabato 4 marzo 2023) Josè Mourinho sarà in panchina nella sfida tra Roma e Juventus. La Corte d’Appello ha accolto il ricorso fatto dalla società giallorossa. MOU – José Mourinho guarderà Roma-Juventus sulla propria panchina. La sanzione dovuta al diverbio con Marco Serra è stata sospesa in via provvisoria e cautelare. Si terrà un ulteriore udienza il 10 marzo alle 14.30. Questo quanto stabilito dalla Procura della FIGC: «Occorre approfondire profili della vicenda in esame, non sufficientemente esplorati. In ragione della difficoltà di acquisire elementi di chiarimento da parte di Serra per circostanze di tempo e di luogo. Non era in grado di garantire una proficua audizione nel rispetto delle regole che ... Leggi su inter-news (Di sabato 4 marzo 2023) Josèin panchina nella sfida tra. La Corte d’Appello hailfatto dalla società giallorossa. MOU – Joséguarderàsulla propria panchina. La sanzione dovuta al diverbio con Marco Serra è stata sospesa in via provvisoria e cautelare. Si terrà un ulteriore udienza il 10 marzo alle 14.30. Questo quanto stabilito dalla ProcuraFIGC: «Occorre approfondire profilivicenda in esame, non sufficientemente esplorati. In ragionedifficoltà di acquisire elementi di chiarimento da parte di Serra per circostanze di tempo e di luogo. Non era in grado di garantire una proficua audizione nel rispetto delle regole che ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiovaAlbanese : Sospesa la squalifica a #Mourinho: sarà in panchina per #RomaJuve. - SkySport : ULTIM'ORA ROMA Sospesa la squalifica a José #Mourinho L'allenatore sarà in panchina contro la Juve #SkySport #Roma… - Gazzetta_it : Roma, sospesa la squalifica a Mourinho: sarà in panchina contro la Juventus - fde1574 : RT @PaPaganini: È stata sospesa la squalifica a #Mourinho e quindi sarà in panchina per #RomaJuventus. Giustizia sportiva che deve approfon… - plgcorea : RT @glmdj: Sospesa squalifica a #Mourinho, che sarà in panca per #RomaJuve. I giudici sportivi vogliono capire bene quanto successo a Cremo… -

Roma, squalifica sospesa per Mourinho: va in panchina con la Juventus ...la squalifica di due giornate a José Mourinho per il diverbio con il quarto uomo Marco Serra durante la gara tra Cremonese e Roma, in attesa di ulteriori approfondimenti. Il tecnico giallorosso sarà, ... Squalifica sospesa, Mourinho in panchina per Roma - Juve ROMA - Josè Mourinho sarà regolarmente in panchina domani sera all'Olimpico per la sfida fra Roma e Juventus. Espulso nella gara di martedì a Cremona dopo il diverbio col quarto uomo Serra, il tecnico portoghese ... Mourinho: squalifica sospesa, sarà in panchina contro la Juve L'esito di questa prima udienza è quindi la sospensione della squalifica di due giornate a Mourinho. Lo Special One sarà quindi presente all'Olimpico contro la Juventus. Il Corriere dello Sport ... ...la squalifica di due giornate a Joséper il diverbio con il quarto uomo Marco Serra durante la gara tra Cremonese e Roma, in attesa di ulteriori approfondimenti. Il tecnico giallorosso, ...ROMA - Josèregolarmente in panchina domani sera all'Olimpico per la sfida fra Roma e Juventus. Espulso nella gara di martedì a Cremona dopo il diverbio col quarto uomo Serra, il tecnico portoghese ...L'esito di questa prima udienza è quindi la sospensione della squalifica di due giornate a. Lo Special Onequindi presente all'Olimpico contro la Juventus. Il Corriere dello Sport ... Sospesa la squalifica a Mourinho: sarà in panchina contro la Juve La Gazzetta dello Sport