Morto Tom Sizemore, l'attore di Salvate il soldato Ryan era in coma irreversibile a causa di un aneurisma cerebrale (Di sabato 4 marzo 2023) Addio a Tom Sizemore. l'attore 61enne è Morto in seguito a un aneurisma cerebrale, era in coma irreversibile. Dal 18 febbraio si trovava ricoverato al Providence Saint Joseph Medical Center di Burbank. Sizemore "si è spento serenamente con accanto il fratello Paul e i gemelli Jayden e Jagger", figli dell'attore. Il suo manager, Charles Lago, all'inizio di questa settimana aveva dichiarato che i medici che assistevano l'attore avevano informato la famiglia che non c'erano più speranze per Sizemore, suggerendo di avviare le procedure per il fine vita. Per l'attore la notorietà è arrivata nel 1998, quando Steven Spielberg lo volle accanto a Tom Hanks e Matt Damon in ...

