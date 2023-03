Morto a 40 anni al ritorno dal lavoro: la nipote s’imbatte per caso nell’incidente (Di sabato 4 marzo 2023) Cologno al Serio. Michele Comitangelo, di Bariano, si è scontrato in moto con un’auto che non ha rispettato lo stop. La conducente indagata per omicidio stradale. «Mio zio era come un fratello maggiore, mi è crollato tutto addosso». Leggi su ecodibergamo (Di sabato 4 marzo 2023) Cologno al Serio. Michele Comitangelo, di Bariano, si è scontrato in moto con un’auto che non ha rispettato lo stop. La conducente indagata per omicidio stradale. «Mio zio era come un fratello maggiore, mi è crollato tutto addosso».

