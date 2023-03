Morte di Francesco Vitale, torturato, sequestrato e ucciso per un debito di droga: l’arrestato nega (Di sabato 4 marzo 2023) Francesco Vitale, il pr precipitato da 20 metri in un palazzo di via Pescaglia in zona Magliana, la mattina in cui è morto ha salutato la sua ragazza che da Bari aveva raggiunto Roma insieme all’uomo perché quest’ultimo l’aveva informata del suo debito e aveva manifestato anche a lei, oltre che al fratello, la sua preoccupazione. L’ha salutata ed è salito in sella a una moto insieme a un uomo, dicendole che si sarebbero rivisti presto. Così non è andato. Quel viaggio in moto per Francesco è stato l’ultimo. L’interrogatorio sul pusher fermato Un decesso sul quale gli investigatori stanno cercando di fare chiarezza. E hanno cercato risposte in Daniele F, il 36enne fermato, tra mercoledì e giovedì, per sequestro di persona e per la Morte del pr di origini baresi. Al termine di un interrogatorio fiume, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 4 marzo 2023), il pr precipitato da 20 metri in un palazzo di via Pescaglia in zona Magliana, la mattina in cui è morto ha salutato la sua ragazza che da Bari aveva raggiunto Roma insieme all’uomo perché quest’ultimo l’aveva informata del suoe aveva manifestato anche a lei, oltre che al fratello, la sua preoccupazione. L’ha salutata ed è salito in sella a una moto insieme a un uomo, dicendole che si sarebbero rivisti presto. Così non è andato. Quel viaggio in moto perè stato l’ultimo. L’interrogatorio sul pusher fermato Un decesso sul quale gli investigatori stanno cercando di fare chiarezza. E hanno cercato risposte in Daniele F, il 36enne fermato, tra mercoledì e giovedì, per sequestro di persona e per ladel pr di origini baresi. Al termine di un interrogatorio fiume, ...

